С начала года в Москву поставили более 30 новых электробусов

Москва является лидером по развитию и использованию электротранспорта, а также по числу электробусов в городе. В столице расширяют зарядную инфраструктуру: в этом году планируется установить около 200 зарядных станций. Строят и электробусные парки. С 2022-го открыли три современных: «Красная Пахра», «Митино» и «Салтыковка».