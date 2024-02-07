Челябинское УФАС запретило спорную рекламу центра единоборств

Рекламодатель сообщил Комиссии, что под формулировкой лучшими имеются ввиду соперники по виртуальному спаррингу, которые являются лучшими ввиду высоких достижений в спорте. Однако в рассматриваемой рекламе не указан критерий сравнения и то, что тренировки будут проходить с лучшими спортсменами.