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Челябинское УФАС запретило спорную рекламу центра единоборств

Челябинское УФАС России признало рекламу противоречащей требованиям закона.

Челябинское УФАС запретило спорную рекламу центра единоборств, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Рекламная конструкция содержала следующую информацию: «Тренировки в VR шлеме ДЮСЦ единоборств. Приходите к нам! Играйте, тренируйтесь! Развивайтесь с лучшими!».

Рекламодатель сообщил Комиссии, что под формулировкой лучшими имеются ввиду соперники по виртуальному спаррингу, которые являются лучшими ввиду высоких достижений в спорте. Однако в рассматриваемой рекламе не указан критерий сравнения и то, что тренировки будут проходить с лучшими спортсменами.

Челябинское УФАС России признало рекламу противоречащей требованиям закона о рекламе. Рекламная конструкция демонтирована.

ФАС