Челябинское УФАС запретило спорную рекламу центра единоборств, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Рекламная конструкция содержала следующую информацию: «Тренировки в VR шлеме ДЮСЦ единоборств. Приходите к нам! Играйте, тренируйтесь! Развивайтесь с лучшими!».
Рекламодатель сообщил Комиссии, что под формулировкой лучшими имеются ввиду соперники по виртуальному спаррингу, которые являются лучшими ввиду высоких достижений в спорте. Однако в рассматриваемой рекламе не указан критерий сравнения и то, что тренировки будут проходить с лучшими спортсменами.
Челябинское УФАС России признало рекламу противоречащей требованиям закона о рекламе. Рекламная конструкция демонтирована.