В Омске построили установку для кипячения отходов

«Объект предназначен для утилизации осадка сточных вод методом глубокого окисления в кипящем слое, состоящем из смеси инертного материала и катализатора, а зола, образующаяся в результате окисления осадка, может использоваться при производстве строительных материалов», — рассказали в мэрии.