В Омске построили установку для кипячения отходов

В омской мэрии рассказали о том, что в Советском округе ввели в эксплуатацию теплофикационный модуль термокаталитического окисления осадков сточных вод очистных сооружений.
«Объект предназначен для утилизации осадка сточных вод методом глубокого окисления в кипящем слое, состоящем из смеси инертного материала и катализатора, а зола, образующаяся в результате окисления осадка, может использоваться при производстве строительных материалов», — рассказали в мэрии.
Эта разработка является инновационной и принадлежит российским учёным. Она поможет в сохранении экологии и обеспечит безопасную утилизацию осадка сточных вод.
Площадь постройки 1 185,4 кв. м. И это только первый этап.