После снежного коллапса 15 воронежских УК купили снегоуборочную мини-технику

Накануне очередного штормового предупреждения по осадкам руководитель Государственной жилищной инспекции Воронежской области Дмитрий Соломаха рассказал, какие меры приняли к нерадивым УК, допустившим снежный коллапс в городе в декабре 2023 года.
Так, по данным руководителя, с жалобами на неубранные в инспекцию обратились около 4 тысячи заявителей. Сотрудники контролирующего ведомства провели проверки в отношении 26 УК, обслуживающих 2,5 тысячи многоквартирных домов.
— После этого снегопада 15 управляющих компаний закупили снегоуборочную технику для обслуживания территорий дворов, — рассказа Дмитрий Соломаха.
За весь минувший год в ГЖИ поступило порядка 40 тысяч обращений, половина из которых — в электронном виде.
Дмитрий Соломаха напомнил, что для принятия мер к нарушителям, обращения должны иметь конкретного заявителя и оформляться должным образом. Коллективные жалобы ведомство тоже не игнорирует, но по ним инспекторы могут провести лишь профилактическое разъяснение.