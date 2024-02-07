После снежного коллапса 15 воронежских УК купили снегоуборочную мини-технику

Дмитрий Соломаха напомнил, что для принятия мер к нарушителям, обращения должны иметь конкретного заявителя и оформляться должным образом. Коллективные жалобы ведомство тоже не игнорирует, но по ним инспекторы могут провести лишь профилактическое разъяснение.