Цены на квартиры в новостройках в Челябинске выросли за год на 20%

Росстат опубликовал информацию о средних ценах на первичном рынке жилья в региональных центрах Российской Федерации в 2023 году.
По данным статистики, в Челябинске в четвертом квартале прошлого года средняя цена кв. метра «первички» составила 104 486 рублей. По сравнению с первым кварталом прошлого года (86 792 рублей за кв. метр) цена «квадрата» на первичном рынке выросла на 20,4%.
Отметим, что в прошлом году в целом по Челябинской области цена «квадрата» на первичном рынке также выросла почти на 20%.