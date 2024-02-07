Цены на квартиры в новостройках в Челябинске выросли за год на 20%

По данным статистики, в Челябинске в четвертом квартале прошлого года средняя цена кв. метра «первички» составила 104 486 рублей. По сравнению с первым кварталом прошлого года (86 792 рублей за кв. метр) цена «квадрата» на первичном рынке выросла на 20,4%.