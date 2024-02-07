Один из банков Китая остановил расчеты с РФ и Беларусью

МИНСК, 7 фев — Sputnik. Китайский коммерческий банк Chouzhou Commercial Bank прекратил расчеты с российскими и белорусскими клиентами, сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на несколько источников в финансовых и деловых кругах.
Отмечается, что менеджеры банка уведомили клиентов о прекращении отношений с любыми российскими или белорусскими организациями на прошлой неделе.
Владелец одной из российских компаний, производивших расчеты через данное китайское финучреждение, рассказал, что из-за этого у фирмы сорвалось несколько сделок.
Издание утверждает, что из-за приближения китайского Нового года, который в 2024-м выпадает на 10 февраля, и последующих длинных выходных (официально до 17 февраля) остановка расчетов грозит логистическим коллапсом.
«Ввезти товар не будет возможности по крайней мере до марта», — сообщается в статье.
Еще один источник, закупающий в Китае оборудование для станков, пояснил, что в декабре банк уведомил об остановке платежей по «санкционной» группе товаров (их ввоз в Россию запрещен Западом). Однако несколько недель спустя в банке сообщили о полном прекращении расчетов с РФ.
Кремль отреагировал
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, заявил, что в Кремле знают о сложностях российских компаний в расчетах с Китаем. В настоящий момент решением этой проблемы занимается правительство, с партнерами идет диалог.
«Мы видели сообщения, публикации на этот счет. У нас плотный диалог с китайскими друзьями, и, разумеется, все возникающие вопросы мы будем решать в рамках этого диалога», — сказал он во время брифинга 7 февраля.