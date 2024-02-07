Один из банков Китая остановил расчеты с РФ и Беларусью

Еще один источник, закупающий в Китае оборудование для станков, пояснил, что в декабре банк уведомил об остановке платежей по «санкционной» группе товаров (их ввоз в Россию запрещен Западом). Однако несколько недель спустя в банке сообщили о полном прекращении расчетов с РФ.