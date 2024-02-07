Налоговики продолжают рейды на рынках. В этот раз проверку провели на «Бек-Барака»

Налоговое управление Ташобласти совместно с отделением Департамента по экономическим преступлениям Зангиатинского района проверили деятельность предпринимателей на рынке «Бек-Барака».
Специалисты обошли 708 субъектов предпринимательства и провели информационную кампанию, направленную на предоставление покупателям чека с фискальной отметкой. За первый день проверки предприниматели пробили через онлайн-кассы покупки на 555,6 миллиона сумов.
Также в ходе проверки выяснилось, что пятеро граждан занимались предпринимательской деятельностью без регистрации. В итоге четверо были оформлены как индивидуальные предприниматели, один — как юридическое лицо.
Напомним, ранее Налоговый комитет провел рейды и выявил ряд нарушений на авторынке в Сергели.