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Налоговики продолжают рейды на рынках. В этот раз проверку провели на «Бек-Барака»

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В торговом комплексе «Бек-Барака» была проведена налоговая проверка. предприниматели-нелегалы оформили свою деятельность, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

Налоговое управление Ташобласти совместно с отделением Департамента по экономическим преступлениям Зангиатинского района проверили деятельность предпринимателей на рынке «Бек-Барака».

Специалисты обошли 708 субъектов предпринимательства и провели информационную кампанию, направленную на предоставление покупателям чека с фискальной отметкой. За первый день проверки предприниматели пробили через онлайн-кассы покупки на 555,6 миллиона сумов.

Также в ходе проверки выяснилось, что пятеро граждан занимались предпринимательской деятельностью без регистрации. В итоге четверо были оформлены как индивидуальные предприниматели, один — как юридическое лицо.

Напомним, ранее Налоговый комитет провел рейды и выявил ряд нарушений на авторынке в Сергели.

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