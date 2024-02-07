Молдова получит 1,3 миллиона евро на организацию воздушного движения

На заседании в среду члены Комиссии по внешней политике и европейской интеграции утвердили консультативное заключение для переговоров и подписания продления Соглашения между Молдовой и Европейской организацией по безопасности аэронавигации (Евроконтроль).Средства будут выделены из Фонда добровольной солидарности в области управления воздушным движением в Европе.