Молдова получит 1,3 миллиона евро на организацию воздушного движения

КИШИНЕВ, 7 фев — Sputnik. В 2024 году Республика Молдова дополнительно получит грант в размере 1,3 миллиона евро для финансирования расходов, связанных с организацией воздушного движения, сообщили в пресс-службе Парламента.
На заседании в среду члены Комиссии по внешней политике и европейской интеграции утвердили консультативное заключение для переговоров и подписания продления Соглашения между Молдовой и Европейской организацией по безопасности аэронавигации (Евроконтроль).Средства будут выделены из Фонда добровольной солидарности в области управления воздушным движением в Европе.
«Деньги предназначены для покрытия расходов на персонал, а также затрат, связанных с профессиональным обучением или любых других трат, связанных с оперативной подготовкой к возобновлению воздушного движения», — отмечается в сообщении.
Уточняется, что «из-за войны на Украине госпредприятие MoldATSA нуждается в дополнительных финансовых средствах для осуществления своей деятельности в соответствии со стандартами Международной организации гражданской авиации и Евроконтроля».
Многостороннее соглашение между Молдовой и Евроконтролем относительно внедрения Фонда добровольной солидарности в сфере управления европейским воздушным движением было подписано в 2023 году.