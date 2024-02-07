Слухи о закрытии железнодорожной клиники не подтвердились. Пациенты получают лекарства бесплатно по формуляру Минздрава

Администрация железной дороги выступила с официальным заявлением, сообщив, что клиника продолжает оказывать медицинские услуги не только железнодорожникам, но и другим пациентам, подчеркнув при этом, что больные приобретают самостоятельно только те лекарства, которые не включены в установленный Минздравом формуляр.