Слухи о закрытии железнодорожной клиники не подтвердились. Пациенты получают лекарства бесплатно по формуляру Минздрава

Администрация железной дороги выступила с официальным заявлением, сообщив, что клиника продолжает оказывать медицинские услуги не только железнодорожникам, но и другим пациентам, подчеркнув при этом, что больные приобретают самостоятельно только те лекарства, которые не включены в установленный Минздравом формуляр.
Сейчас на лечении в Центральной клинической железнодорожной больнице находятся 234 пациента, из них 139 железнодорожников и 95 пациентов, которые проходят лечение на платной основе..
«Лекарства выдаются пациентам бесплатно по назначению врача согласно установленному формуляру. В случаях, когда пациенту назначаются лекарственные средства, не включенные в перечень больничных формуляров, они приобретаются за счет средств самого пациента», — сообщили в клинике..
Отметим, что покупка лекарств за счет пациентов, которые находятся на стационарном лечении в больницах — распространенная практика. Она предусмотрена положением Минздрава о назначении в медорганизациях лекарственных средств и выписке рецептов по международному непатентованному наименованию, а также о порядке приема, хранения и применения лекарственных средств больным.
Именно в нем и определены случаи, когда пациентам назначают лекарственные средства, не включенные в перечень больничных формуляров, которые они приобретают за свой счет.