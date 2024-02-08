В Минэкономики сказали, сколько продуктов могут купить белорусы на зарплату

Покупательская способность в Беларуси за год существенно выросла, считает заместитель министра экономики Андрей Картун. В эфире «Беларусь 1» он привел подтверждающие этот факт цифры.
— Если брать покупательскую способность, наряду с низкой инфляцией, которая была в прошлом году, был обеспечен рост реальных доходов, — отметил замминистра.
В подтверждение своих слов он привел несколько цифр:
— На сегодняшнюю зарплату, которая сложилась в конце года и год назад, птицы мы можем купить почти на 40 кг больше, свинины — почти на 30 кг, картошки — на 700 кг, сыра — на 11 кг.
По мнению Картуна, это говорит о том, что регулирование цен в Беларуси со стороны государства является правильным.