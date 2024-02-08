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В Минэкономики сказали, сколько продуктов могут купить белорусы на зарплату

Замминистра экономики сказал про выросшую покупательскую способность в Беларуси.
Источник: Комсомольская правда

Покупательская способность в Беларуси за год существенно выросла, считает заместитель министра экономики Андрей Картун. В эфире «Беларусь 1» он привел подтверждающие этот факт цифры.

— Если брать покупательскую способность, наряду с низкой инфляцией, которая была в прошлом году, был обеспечен рост реальных доходов, — отметил замминистра.

В подтверждение своих слов он привел несколько цифр:

— На сегодняшнюю зарплату, которая сложилась в конце года и год назад, птицы мы можем купить почти на 40 кг больше, свинины — почти на 30 кг, картошки — на 700 кг, сыра — на 11 кг.

По мнению Картуна, это говорит о том, что регулирование цен в Беларуси со стороны государства является правильным.