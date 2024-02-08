Застройщик из Владивостока объявил охоту на журналистов: депутат Госдумы Попов предложил помощь

«Застройщик из Владивостока объявил награду за деанон телеграма о недвижимости! Пишет, мол, платит 50К за имя автора критических постов об их ЖК. Зовёт на стрелку разговор и всё это на официальной странице», — написал в своем телеграм-канале журналист и депутат Госдумы Евгений Попов, назвав происходящее «лютой дичью».
Как говорится в посте на странице ЖК «Акватория» в запрещенной соцсети, жителей Владивостока просят помочь в поисках «Особого Голубчика». За достоверную информацию о местонахождении автора телеграм-канала «Недвижка Владивосток» предлагают 50 тысяч рублей.
Застройщик также обратился к журналисту и пригласил прийти в офис, чтобы «попить чаек с твоими любимыми “плюшками”», что бы это ни значило.
«Вместе съездим, посмотрим на этих динозавров из 90-х, напомним, какой год на дворе», — написал он.
Сам застройщик объяснил «охоту» тем, что в анонимном телеграм-канале было опубликовано два поста с негативом про ЖК. Компания считает, что негатив был проплачен конкурентами. Также авторы канала оскорбляли директора группы компаний.
В «Недвижке» журналисту «ФедералПресс» рассказали, что отнеслись к происходящему с юмором и долго смеялись.