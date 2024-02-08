Застройщик из Владивостока объявил охоту на журналистов: депутат Госдумы Попов предложил помощь

«Застройщик из Владивостока объявил награду за деанон телеграма о недвижимости! Пишет, мол, платит 50К за имя автора критических постов об их ЖК. Зовёт на стрелку разговор и всё это на официальной странице», — написал в своем телеграм-канале журналист и депутат Госдумы Евгений Попов, назвав происходящее «лютой дичью».