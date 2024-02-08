Среднюю стоимость жилья в 2023 году в Хабаровске подсчитали риелторы

По данным аналитиков, средний срок продажи квартир в 2023 году составил 2,5 месяца. Что касается ценовой политики, то стоимость на недвижимость, как всегда, варьируется в зависимости от её типа. Например, за «сталинки» просят около 97239 ₽/м², «хрущёвки» — 116855 ₽/м², «брежневки» — 112401 ₽/м², комнаты и малосемейки — 110613 ₽/м². Дают аналитики и ценовое сравнение жилья в зависимости от его принадлежности. Например, класс «стандарт», к которому традиционно относят недорогое типовое жилье в многоквартирных домах высотой от 5 до 12 этажей в 2023 году обходилось 122 430 ₽/м². «Комфорт» — квартира в новом ЖК в центре города — 178 846 ₽/м². Стоимость квадрата в классе «Бизнес» начиналась от 221 210 ₽



Важно отметить и средний размер торга. В 2023 году он составил около 4,7% — это примерно 260 000 ₽ Наиболее часто покупателю и продавцу удается договориться на скидку в 100 000 ₽



Говорить о комплексной статистике цен на недвижимость в 2024 году пока рано. Однако на начало 2024 года в Хабаровске средняя стоимость квадратного метра составила 125 тысяч рублей за квадратный метр.