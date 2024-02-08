Группе «ВИС» запретили распоряжаться долей в «Экологии Новосибирск»

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил заявление конкурсного управляющего компании ООО «Экология-Новосибирск» Владислава Баряева. Он просил запретить группе «ВИС» распоряжаться долей в уставном капитале ООО «ПФ “ВИС”, поскольку через эту фирма “ВИС” владела “Экологией-Новосибирск”, ранее являвшейся мусорным экс-рекуператором. Об этом сообщил РБК Новосибирск.
Баряев опасается, что лица из управления группы могут попробовать избавиться от собственности чтобы избежать привлечения к субсидиарной ответственности. По его данным, все активы этих лиц находятся в ООО «ПФ “ВИС”.
«Экология-Новосибирск» стала мусорным регоператором НСО в 2018 году. В 2021 году было подано заявление о самобанкротстве из-за долгов на 1,85 млрд рублей. В 2023 году компанию официально объявили банкротом. В отношении руководства юрлица открыто уголовное дело о мошенничестве.
Напомним, в прошлом году суд арестовал недвижимость группы «ВИС» на 880 млн рублей.