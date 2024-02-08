В Красноярском крае за пять лет снесли и расселили 328 аварийных домов

В Красноярском крае снесли 328 домов по программе переселения из аварийного жилья. Об этом сообщает региональное министерство строительства.
С 2019 года по нацпроекту «Жильё и городская среда» с 2019 года снесены 328 аварийных домов, которые расселили. На освободившихся местах создают парки, скверы, детские площадки
Так, для любителей экстремальных видов спорта в Дивногорске обустроили сквер Строителей на улице, где раньше стояли аварийные дома. В Енисейске на освободившейся от аварийки площади обустроили детскую площадку. На месте расселённых домов в городе Заозёрный на одном из участков благоустроили сквер.
В программу по расселению аварийных домов до 2024 года включены 1016 многоквартирных домов, которые признали аварийными до января 2017 года. В новое жильё переехали более 14 тысяч жителей. До конца года планируют расселить ещё более 3 тысяч человек.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярске определили подрядчика, который займётся благоустройством дворов. На работы по благоустройству выделено более 135 млн рублей.