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В Новосибирске для станции метро «Заельцовская» сделают еще один вход

Он будет расположен на улице Дуси Ковальчук.
Источник: Аргументы и факты

Мэрия Новосибирска утвердила новый проект планировки нескольких улиц в Заельцовском районе. Согласно нему для станции метро «Заельцовская» построят еще один вход. Он будет располагаться на улице Дуси Ковальчук в районе здания по адресу Красном проспект, 188.

Кроме того, в планах администрации расширение улицы Линейной, обустройство новой улицы в жилой застройке между улицами Кропоткина и Линейной, строительство нескольких новых объектов (детсады, скверы, учреждение допобразования, гостиницы, банки, поликлиники и т. п.). В пойме реки 1-я Ельцовка хотят сделать тематический парк.

Ранее сообщалось о планах построить новую станцию метро на левом берегу.