В Новосибирске для станции метро «Заельцовская» сделают еще один вход

Мэрия Новосибирска утвердила новый проект планировки нескольких улиц в Заельцовском районе. Согласно нему для станции метро «Заельцовская» построят еще один вход. Он будет располагаться на улице Дуси Ковальчук в районе здания по адресу Красном проспект, 188.