В Новосибирске для станции метро «Заельцовская» сделают еще один вход

Мэрия Новосибирска утвердила новый проект планировки нескольких улиц в Заельцовском районе. Согласно нему для станции метро «Заельцовская» построят еще один вход. Он будет располагаться на улице Дуси Ковальчук в районе здания по адресу Красном проспект, 188.
Кроме того, в планах администрации расширение улицы Линейной, обустройство новой улицы в жилой застройке между улицами Кропоткина и Линейной, строительство нескольких новых объектов (детсады, скверы, учреждение допобразования, гостиницы, банки, поликлиники
Ранее сообщалось о планах построить новую станцию метро на левом берегу.