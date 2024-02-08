Из Омска массово задерживают рейсы

Так, наиболее продолжительная задержка, согласно данным Омского аэропорта, фиксируется у рейса до Москвы, который ориентировочно отправится в московский Домодедово в 9:00 местного времени вместо 7:00, то есть с двухчасовой задержкой. Предшествующий ему рейс по тому же направлению к моменту публикации также не состоялся: ожидается, что вместо 6:35 воздушное судно стартует в 8:20, то есть на 1 час и 45 минут позднее.