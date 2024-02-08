Из Омска массово задерживают рейсы

Задержки составляют от 15 минут до 2 часов. Стоит отметить, что речь фактически идет о перелетах до Москвы и Санкт Петербурга. В общей сложности нарушился график 5 вылетов, включая 4 до столичных аэропортов. Перенос более поздних рейсов пока не анонсирован.
Так, наиболее продолжительная задержка, согласно данным Омского аэропорта, фиксируется у рейса до Москвы, который ориентировочно отправится в московский Домодедово в 9:00 местного времени вместо 7:00, то есть с двухчасовой задержкой. Предшествующий ему рейс по тому же направлению к моменту публикации также не состоялся: ожидается, что вместо 6:35 воздушное судно стартует в 8:20, то есть на 1 час и 45 минут позднее.
Причина массового несоблюдения графиков доподлинно не известна. При этом стоит напомнить, что прошлым вечером, 7 февраля 2024 года, самолет из Москвы не смог приземлиться в Омском аэропорту на фоне метели.