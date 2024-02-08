ФАС приказала отменить новые тарифы на электроэнергию в Иркутской области — СМИ

Федеральная антимонопольная служба РФ провела проверку в Иркутской области, по результатам которой приказала пересмотреть тарифы за электроэнергию для бизнеса и населения в Приангарье на 2024 год. По версии ведомства, регион нарушил правила: резко увеличил тарифы для предпринимателей, но не стало вводить лимиты льготного потребления для граждан. В связи с этим властям Приангарья к 1 мая нужно принять решение: либо снизить нагрузку на бизнес на 2 млрд рублей за счет собственного бюджета, либо ввести социальную норму потребления для домохозяйств, пишет ИА IrktuskMedia.
Ранее Служба по тарифам Иркутской области опубликовала новые данные по оплате в конце декабря 2023 года. При этом, по сведениям ФАС, Служба нарушила требования методических указаний и постановлений правительства. Таким образом объем перекрестного субсидирования (доплата местного бизнеса за снижение тарифов населения) в регионе при таких тарифах составила бы 8,029 млрд рублей. Однако предельная величина этого показателя, установленная правительством, составляет 5,73 млрд рублей. В таком случае власти региона должны компенсировать избыточную нагрузку (2,3 млрд рублей) за счет региональной казны, либо ввести новые тарифы для населения с дифференциацией по объемам потребления. В итоге ни того, ни другого сделано не было, передает «Ъ».
«Электросетевой комплекс региона благодаря тарифным перекосам хронически недофинансируется, а осознанное и необоснованное занижение стоимости электроэнергии для бытового сектора будет усиливать негативные последствия указанных тенденций. Чем дольше регион будет проявлять нерешительность в исправлении ценовых искажений, тем сложнее будут последствия этой нерешительности в будущем», — подчеркнул Сергей Сасим.
Напомним, что стремительный прирост потребления электрической энергии и мощности наблюдается в Иркутской области на протяжении последних трех лет. При этом эксперты отрасли не раз отмечали, что такой рост обусловлен не только и не столько нуждами населения, сколько увеличением числа нелегальных майнинговых ферм, которые работают на обычных бытовых сетях из-за льготных тарифов.
Для урегулирования ситуации было предложено приравнять майнинг к предпринимательской деятельности и ввести для таких бизнесменов особый тариф на потребление электроэнергии. Глава Приангарья даже заявил о готовности правительства региона предоставлять легальным майнерам площадки для промышленного майнинга. В настоящее время регионы могут самостоятельно принимать решение о введении дифференцированного тарифа.
Между тем губернатор Игорь Кобзев заявил, что низкая стоимость электроэнергии для населения в Иркутской области будет сохранена. Вопрос о дополнительном тарифном регулировании он предложил рассмотреть при участии депутатов ЗС Приангарья.