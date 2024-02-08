ФАС приказала отменить новые тарифы на электроэнергию в Иркутской области — СМИ

Федеральная антимонопольная служба РФ провела проверку в Иркутской области, по результатам которой приказала пересмотреть тарифы за электроэнергию для бизнеса и населения в Приангарье на 2024 год. По версии ведомства, регион нарушил правила: резко увеличил тарифы для предпринимателей, но не стало вводить лимиты льготного потребления для граждан. В связи с этим властям Приангарья к 1 мая нужно принять решение: либо снизить нагрузку на бизнес на 2 млрд рублей за счет собственного бюджета, либо ввести социальную норму потребления для домохозяйств, пишет ИА IrktuskMedia.

Ранее Служба по тарифам Иркутской области опубликовала новые данные по оплате в конце декабря 2023 года. При этом, по сведениям ФАС , Служба нарушила требования методических указаний и постановлений правительства. Таким образом объем перекрестного субсидирования (доплата местного бизнеса за снижение тарифов населения) в регионе при таких тарифах составила бы 8,029 млрд рублей. Однако предельная величина этого показателя, установленная правительством, составляет 5,73 млрд рублей. В таком случае власти региона должны компенсировать избыточную нагрузку (2,3 млрд рублей) за счет региональной казны, либо ввести новые тарифы для населения с дифференциацией по объемам потребления. В итоге ни того, ни другого сделано не было, передает «Ъ».

Как подчеркнул директор Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергей Сасим, отмена тарифных решений в Иркутской области — неизбежное событие, поскольку объем перекрестки на 40% выше допустимого значения, а распределение субсидии по уровням напряжения также не соответствует методике. При этом население региона, по его словам, не доплачивает за электроэнергию в среднем 84 копеек с каждого киловатт-часа. Такая ситуация уже привела к росту нелегального майнинга в регионе. Кроме того, сократилась доля промышленности. При этом потребление электроэнергии населением выросло с 4% до 15%. В результате перегружаются сети низкого напряжения в 35 кВ и ниже.