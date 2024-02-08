В Красноярске застройщика обязали законсервировать дома на Бугаче

В Красноярске арбитражный суд обязал застройщика законсервировать три недостроенных дома в микрорайоне Бугач. Об этом сообщает пресс-служба Арбитражного суда Красноярского края.
Консервация недостроенных объектов после иска Стройнадзора затребована для компании ООО «КрасЗападСибСтрой». Эти дома перестали строить ещё летом 2016 года. Один из домов готов на 70%, другие два — на 37% и 25%.
С момента приостановки стройки на территорию могут проходить посторонние люди, охраны нет, участок захламлён мусором.
На устранение нарушений компании дали два месяца. Хотя она уже была признана банкротом.
Ранее сообщалось о том, что в Красноярске вынесли приговор отцу и сыну, которые самовольно построили многоквартирный дом в Покровке и продавали в нём квартиры.