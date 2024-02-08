35 лет — не приговор: в программу «Дальневосточной ипотеки» внесены важные изменения

Критерии для «Дальневосточной ипотеки» 2024 изменили для учителей и медицинских работников. Ранее их стаж работы должен был быть не менее пяти лет. Теперь этот пункт убрали — взять льготный кредит на жилье педагоги и медработники могут сразу после трудоустройства в соответствующие учреждения в ДФО. Кстати, возрастные рамки здесь тоже не действуют.