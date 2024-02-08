35 лет — не приговор: в программу «Дальневосточной ипотеки» внесены важные изменения

«Дальневосточная ипотека» в 2024 году претерпит ряд изменений. Владимир Путин поручил правительству заметно расширить программу. «Дальневосточка» пополнится новой категорией граждан, для кого-то отменят возрастной потолок, а увеличенный лимит кредита распространится на «вторичку», но с оговорками.
УСЛОВИЯ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ИПОТЕКИ»
«Дальневосточная ипотека» позволяет оформить кредит на жилье по ставке не выше двух процентов годовых. Деньги можно пустить либо на покупку квартиры, либо на строительство собственного дома. Программа действует до 2030 года.
Для начала стоит понять, где можно взять жилье по «Дальневосточной ипотеке». Программа действует во всех 11 регионах ДФО:
— Хабаровский край;
— Еврейская автономная область;
— Магаданская область;
— Амурская область;
— Приморский край;
— Чукотский автономный округ;
— Камчатский край;
— Сахалинская область;
— Республика Бурятия;
— Забайкальский край;
— Республика Саха (Якутия).
«ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ ИПОТЕКА» 2024: КТО МОЖЕТ ОФОРМИТЬ
Попасть в программу могут люди, подходящие по утвержденным критериям. Регистрация в одном из регионов ДФО необязательна. Согласно данным оператора «Дальневосточной ипотеки» ДОМ.РФ, на льготную ставку могут претендовать:
— Молодые семьи с российским гражданством, где мужу или жене не больше 35 лет (включительно);
— Одинокие родители в возрасте до 36 лет с детьми не старше 18 лет (включительно);
— Участники программы «Дальневосточный или арктический гектар»;
— Люди, которые переехали на Дальний Восток по программам «Повышение мобильности трудовых ресурсов»;
— Работники предприятий оборонно-промышленного комплекса, находящихся в ДФО;
— Вынужденные переселенцы с Украины, из ДНР и ЛНР, которые живут на Дальнем Востоке.
У последних четырех категорий нет возрастного потолка.
ИЗМЕНЕНИЯ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ИПОТЕКИ 2024
Владимир Путин поручил распространить действие программы на участников СВО и семьи погибших бойцов. Причем ограничений по возрасту для них нет. Смогут ли претендовать на “Дальневосточную ипотеку” сожительницы убитых военных, если у них есть совместный ребенок, — вопрос пока открытый.
Критерии для «Дальневосточной ипотеки» 2024 изменили для учителей и медицинских работников. Ранее их стаж работы должен был быть не менее пяти лет. Теперь этот пункт убрали — взять льготный кредит на жилье педагоги и медработники могут сразу после трудоустройства в соответствующие учреждения в ДФО. Кстати, возрастные рамки здесь тоже не действуют.
УСЛОВИЯ «ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ИПОТЕКИ»
«Дальневосточная ипотека» распространяется на квартиры от застройщика в готовом или строящемся доме. «Вторичку» можно купить в Магаданской области, Чукотском автономном округе, моногородах (населенные пункты, образованные вокруг градообразующего предприятия) и сельской местности.
Льготную ипотеку можно взять на покупку или строительство дома (своими силами либо от застройщика). Участникам программы «Дальневосточный гектар» доступна только последняя опция.
Максимальная сумма ДВ-ипотеки — шесть миллионов рублей. В 2023 году внесли правку, которая позволяет взять девять миллионов рублей. Но при условии, если жилье больше 60 квадратных метров.
В 2024 году кредитный потолок планируется увеличить и для «вторички» в моногородах. Но только если жилье больше 60 квадратных метров.
Если регистрации ни в одном из дальневосточных регионов нет, после оформления права собственности заемщик должен это исправить. Максимум через 270 дней счастливый обладатель жилья должен передать документы о регистрации в банк. В противном случае может быть пересмотрен процент по ипотеке. Прописка должна действовать не меньше пяти лет.