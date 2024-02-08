Племянник Назарбаева вернул государству еще 44,6 млрд тенге — Антикор

В настоящее время средства направлены в республиканский бюджет в счет возмещения ущерба, причиненного государству.
Кайрата Сатыбалды осудили в 2022-м на 6 лет за хищения.
Год назад Антикором в рамках работы по защите бизнеса запущен проект «Бизнеске жол», призванный устранить системные административные барьеры, препятствующие развитию предпринимательства на местах.
В Антикоре отчитались, что с момента запуска проекта разрешено более 600 проблемных кейсов, оказана помощь порядка 30 тыс. предпринимателей.