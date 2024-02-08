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Племянник Назарбаева вернул государству еще 44,6 млрд тенге — Антикор

АЛМАТЫ, 8 фев — Sputnik. Племянник Назарбаева Кайрат Сатыбалдыулы возвратил государству активы еще на 44,6 млрд тенге ($98 млн), сообщили в Антикоррупционной службе.
Источник: Sputnik.kz

В настоящее время средства направлены в республиканский бюджет в счет возмещения ущерба, причиненного государству.

Кайрата Сатыбалды осудили в 2022-м на 6 лет за хищения.

Год назад Антикором в рамках работы по защите бизнеса запущен проект «Бизнеске жол», призванный устранить системные административные барьеры, препятствующие развитию предпринимательства на местах.

В Антикоре отчитались, что с момента запуска проекта разрешено более 600 проблемных кейсов, оказана помощь порядка 30 тыс. предпринимателей.