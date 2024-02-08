В красноярском аэропорту откроют вторую зону регистрации пассажиров

С учетом растущего пассажиропотока аэропорта Красноярск в нем решено создать вторую зону регистрации пассажиров. Площадку планируется разместить на втором этаже терминала. Здесь появятся еще 16 стоек регистрации (в дополнение к 28 стойкам первого этажа), интегрированных с багажной системой. Сейчас идет проектирование, а реализация намечена на 2025 год.
Планы по расширению инфраструктуры были озвучены в ходе выездного совещания по вопросам развития воздушной гавани, которое провел председатель правительства края Сергей Верещагин.
Генеральный директор «Русал Аэро» (от лица оператора аэропорта) Андрей Метцлер напомнил, что в 2023 году пассажиропоток в увеличился до 3,8 млн человек, в то время как в 2020 году аэропорт обслужил 1,7 млн пассажиров. Для развития аэропорта требуется своевременное расширение мощностей по техобслуживанию самолётов, обработке грузов и багажа, обслуживанию пассажиров.
Также в планах — расширить зону вылета и увеличить количество выходов на посадку в секторе ЕАЭС, открыть дополнительные кабины паспортного контроля в трансферной зоне — для увеличения пропускной способности в пиковые моменты. Еще ряд мероприятий по расширению аэродромной инфраструктуры намечен группой «Аэрофлот», для которой аэропорт Красноярск является базовым.
Сергей Верещагин осмотрел систему обработки багажа, зону регистрации пассажиров, ангарные комплексы для техобслуживания и мойки воздушных судов, а также реконструированный перрон аэропорта, который в ближайшие дни сдадут в эксплуатацию. Обновилось в общей сложности 111 тысяч квадратных метров наземной инфраструктуры, включая перроны воздушных судов, площадки механизации и противообледенительной обработки, примыкание к рулежным дорожкам.
В завершении реконструкции перрона планируется расширить площадь до 254,5 тысяч квадратных метров и обустроить пять дополнительных стоянок воздушных судов. Это позволит оптимизировать время и затраты на наземное обслуживание самолетов.
Также в планах — реконструировать взлётно-посадочную полосу аэропорта, которая не обновлялась с 2007 года.
«Уже сейчас наш аэропорт можно назвать одним из лучших в стране по качеству обслуживания пассажиров, грузов и авиакомпаний, — отметил Сергей Верещагин. — В то же время нельзя останавливаться, учитывая наши планы по развитию пассажирских и грузовых перевозок. В соответствии с мастер-планом пассажиропоток аэропорта к 2030 году превысит 5 млн человек. Поэтому мы должны понимать узкие места инфраструктуры и закладывать необходимые ресурсы на своевременное расширение этих вопросов».