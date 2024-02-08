В красноярском аэропорту откроют вторую зону регистрации пассажиров

«Уже сейчас наш аэропорт можно назвать одним из лучших в стране по качеству обслуживания пассажиров, грузов и авиакомпаний, — отметил Сергей Верещагин. — В то же время нельзя останавливаться, учитывая наши планы по развитию пассажирских и грузовых перевозок. В соответствии с мастер-планом пассажиропоток аэропорта к 2030 году превысит 5 млн человек. Поэтому мы должны понимать узкие места инфраструктуры и закладывать необходимые ресурсы на своевременное расширение этих вопросов».