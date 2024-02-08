В Омске ищут сотрудников на зарплату от 100 тысяч рублей

Ранее портал Om1.ru писал о самых высокооплачиваемых вакансиях, которые предлагают омичам в феврале 2024 года. Однако этот список пополнился.
Так, до 200 тысяч рублей предлагают в эксперту 1С. Будущему сотруднику предстоит дорабатывать и разрабатывать конфигурации 1С, а также тестировать и оптимизировать базы данных. От кандидата требуется опыт работы и наличие сертификата специалиста.
Лётно-технический колледж ищет замдиректора по организации лётной работы. Сотруднику готовы платить от 150 тысяч рублей. У кандидата должно быть высшее профессиональное образование и стаж работы на командно-лётных должностях не менее пяти лет. Работник должен руководить деятельностью подчинённых структурных подразделений, анализировать состояние лётной работы и безопасности полётов, а также контролировать организацию и проведение всех видов учёбы, подготовки, тренировки и проверки лётного состава.
УДХБ готово платить машинисту асфальтоукладчика от 100 тысяч рублей. Сотруднику нужно управлять асфальтоукладчиками различных систем и марок, производить технологическую настройку и другие действия. От кандидата требуется среднее образование, стаж работы от года, удостоверение тракториста-машиниста и документ на право управления асфальтоукладчиком.
Список замыкает вакансия врача-отоларинголога, который может получать от 100 тысяч рублей. Сотрудник должен обладать средним образованием и иметь сертификат. Важными навыками являются доброжелательность, умение находить подход к детям и работать с родителями.