В Омске ищут сотрудников на зарплату от 100 тысяч рублей

Лётно-технический колледж ищет замдиректора по организации лётной работы. Сотруднику готовы платить от 150 тысяч рублей. У кандидата должно быть высшее профессиональное образование и стаж работы на командно-лётных должностях не менее пяти лет. Работник должен руководить деятельностью подчинённых структурных подразделений, анализировать состояние лётной работы и безопасности полётов, а также контролировать организацию и проведение всех видов учёбы, подготовки, тренировки и проверки лётного состава.