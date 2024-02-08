В регионе рекордными темпами дешевеют яйца, уверяют в Волгоградстате

Куры сбавили в цене на 3,1%, а яблоки и свекла поднялись соответственно на 3.5% и 3,9%. Больше придется заплатить в магазине за картофель, морковь и помидоры на 2,1%, +1,6% и 1,2% соответственно, зато меньше за пшено на 2,6% и гречку на −1,1%. А вот вермишель подорожала на +3,6% как и детские мясные консервы — на +2,0%. Из мяса поднялись в цене и баранина, и свинина, и говядина — на 2,7%, 1,5% и 0,2% соответственно. В денежном выражении цена этих продуктов в Волгограде 641,42 ₽ 335,74 ₽ и 498,98 ₽ соответственно.