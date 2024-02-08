В регионе рекордными темпами дешевеют яйца, уверяют в Волгоградстате

Очередным отчетом о недельном колебании цен в регионе поделились в Волгоградстате. Данные предоставлены на понедельник, 5 февраля. По сравнению с 30 января в магазинах рекордно подешевели яйца — на 6,5%. Настолько же подорожала капуста, а огурцы сразу на 10,5%.
Куры сбавили в цене на 3,1%, а яблоки и свекла поднялись соответственно на 3.5% и 3,9%. Больше придется заплатить в магазине за картофель, морковь и помидоры на 2,1%, +1,6% и 1,2% соответственно, зато меньше за пшено на 2,6% и гречку на −1,1%. А вот вермишель подорожала на +3,6% как и детские мясные консервы — на +2,0%. Из мяса поднялись в цене и баранина, и свинина, и говядина — на 2,7%, 1,5% и 0,2% соответственно. В денежном выражении цена этих продуктов в Волгограде 641,42 ₽ 335,74 ₽ и 498,98 ₽ соответственно.
Из услуг больше всего выросли цены на полеты в экономклассе — на +3,2%. Ранее эксперты рассказали, как заплатят волгоградцам, которым придется работать 23 февраля и 8 марта.