В Волгоградской области выплаты участникам СВО составят 500 тыс. рублей

Напомним, в регионе также были созданы Фонд поддержки бойцов СВО «За Победу» и единая система реабилитации участников боевых действий, регулярно проводится акция «Тепло из дома». Как подчеркнул Андрей Бочаров, в области будет открыт многопрофильный разноуровневый комплекс по реабилитации и восстановлению здоровья участников боевых действий. Сейчас в регион начали поставлять специальное оборудование, идет подготовка медработников.