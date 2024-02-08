В Волгоградской области выплаты участникам СВО составят 500 тыс. рублей

7 февраля губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел встречу с участниками СВО. Глава региона среди прочего рассказал добровольцам о мерах поддержки, на которые могут рассчитывать военнослужащие и их семьи.
Размер региональной выплаты с начала этого года составил 300 тыс. рублей. Это значит, что вместе с выплатой Минобороны сумма единовременной поддержки вырастет до полумиллиона рублей.
Напомним, в регионе также были созданы Фонд поддержки бойцов СВО «За Победу» и единая система реабилитации участников боевых действий, регулярно проводится акция «Тепло из дома». Как подчеркнул Андрей Бочаров, в области будет открыт многопрофильный разноуровневый комплекс по реабилитации и восстановлению здоровья участников боевых действий. Сейчас в регион начали поставлять специальное оборудование, идет подготовка медработников.