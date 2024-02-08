Беларусь вошла в топ-3 стран мира с самой дешевой ценой на молоко

Согласно опубликованным данным, Беларусь заняла третье место в рейтинге стран с самым дешевым молоком. Так, стоимость указана в 0,66 доллара за литр. Что касается первого места, то его занял Тунис, где молоко в среднем за литр стоит 0,46 доллара. На втором расположился Иран. Там молоко в среднем стоит 0,64 доллара. Кроме того, сказано, что самое дорогое молоко на Ямайке. Там оно стоит 3,37 доллара за литр.