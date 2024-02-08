Суд арестовал имущество «Серовского завода ферросплавов»

Как пишет «Коммерсант», информация об этом следует из дела об истребовании в пользу РФ акций трех предприятий промышленной группы ЧЭМК, куда входит и свердловский завод. Кроме движимого и недвижимого имущества арест распространяется на доли в уставных капиталах и ценные бумаги предприятия.
По данным издания, Генпрокуратура просит истребовать из незаконного владения компании «Эталон» в пользу РФ «государственное имущество» в виде 53,46 млн обыкновенных акций «Серовского завода ферросплавов». Кроме свердловского завода в качестве третьих лиц к процессу привлечены другие дочерние организации компании: АО «Челябинский электрометаллургический комбинат» (ЧЭМК) и АО «Кузнецкие ферросплавы» (Кемеровская область). На их имущество также наложен арест.
Как сообщало Накануне.RU, в 2021 году в Свердловском областном комитете Горно-металлургического профсоюза России заявляли о конфликте с администрацией «Серовского завода ферросплавов». Рабочие требовали положенную им по закону индексацию зарплаты, которой не было с 2019 года. В дальнейшем руководство предприятия пошло на уступки профсоюзу.