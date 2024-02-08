Суд арестовал имущество «Серовского завода ферросплавов»

Как сообщало Накануне.RU, в 2021 году в Свердловском областном комитете Горно-металлургического профсоюза России заявляли о конфликте с администрацией «Серовского завода ферросплавов». Рабочие требовали положенную им по закону индексацию зарплаты, которой не было с 2019 года. В дальнейшем руководство предприятия пошло на уступки профсоюзу.