Водителям троллейбусов в Челябинске дадут служебное жилье

Концессионер, взявший на себя ответственность за организацию троллейбусного движения в Челябинске и замену парка, объявил о запуске новой программы поддержки будущих водителей. Желающим получить такую специальность обещана стипендия до 40 тысяч рублей, иногородним — жилье на время посещения курсов и после трудоустройства. Также рассматривается возможность оплаты проезда до места обучения.
Очевидно, компания, взявшаяся за преобразование общественных маршрутов, как и многие производства региона, столкнулась с кадровым дефицитом и в преддверии более активной работы стремится восполнить его. Многие троллейбусы сейчас вынуждены обходиться без кондукторов, «обилечивают» пассажиров водители и валидаторы, усилены при этом и бригады контролеров. Как подчеркивали неоднократно руководители транспортных служб, проблема с персоналом напрямую влияет на успех объявленной транспортной реформы.
Концессионер должен провести комплексную модернизацию троллейбусной инфраструктуры: создать парк из 168 машин, запустить два депо и модернизировать контактную сеть с комплексом тяговых подстанций. С сентября прошлого года новые троллейбусы уже ходят по маршруту № 19. Сегодня объявлено, что компания-концессионер готовится к запуску подвижного состава еще на одном протяженном маршруте, № 12, для чего потребуется штат обслуживающего персонала.