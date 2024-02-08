Водителям троллейбусов в Челябинске дадут служебное жилье

Очевидно, компания, взявшаяся за преобразование общественных маршрутов, как и многие производства региона, столкнулась с кадровым дефицитом и в преддверии более активной работы стремится восполнить его. Многие троллейбусы сейчас вынуждены обходиться без кондукторов, «обилечивают» пассажиров водители и валидаторы, усилены при этом и бригады контролеров. Как подчеркивали неоднократно руководители транспортных служб, проблема с персоналом напрямую влияет на успех объявленной транспортной реформы.