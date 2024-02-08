Как в 2024 году привезти автомобиль из Японии в Россию

Владивостокская таможня с 1 февраля перешла на оформление ввезённых для личного пользования автомашин без выходных. К такой необходимости ведомство пришло из-за роста числа машин, которые прибывают из Японии. Как сейчас везут подержанные и новые иномарки в страну, разбирались корреспонденты vl.aif.ru.
Иномарки бьют рекорды
Прошлый год для Владивостокской таможни стал рекордным по числу ввезённых автомобилей. Здесь растаможили 226 тысяч машин. Это в полтора раза больше, чем в предыдущем году. При этом в статистику попали только транспортные средства, которые ввезли граждане для личного пользования.
Пик пришёлся на летние месяцы на фоне заявлений правительства Японии о введении запрета на экспорт в Россию электрических автомобилей и машин с гибридными двигателями. Кроме того, под ограничения попали также транспортные средства с двигателями, чей объём превышает 1,9 литра. В эту категорию входят большинство внедорожников и так называемых паркетников, а также микроавтобусы и премиальные седаны.
Формально их ввозить нельзя, но предложений таких машин без пробега по России на рынке меньше не стало. Импортёры нашли лазейки. Они, правда, не всегда законны. Но только с точки зрения законодательства зарубежных стран. По российским законам всё в порядке — такие машины чисты.
Сейчас иномарку можно купить непосредственно во Владивостоке или заказать её с аукционов Японии или Южной Кореи. У каждого способа есть свои плюсы и минусы.
«Зелёный угол» не сдаёт позиции
Самый известный авторынок Дальнего Востока — «Зелёный угол», некогда гремевший на всю страну, сейчас переживает, пожалуй, самые худшие времена за всю свою историю. По сути, он сжался до двух небольших площадок, на которых выставляют купленные в Японии машины частные перекупщики и небольшие компании.
Продавцы отказываются фотографироваться и называть свои имена. Но охотно делятся информацией.
Андрей продаёт полноразмерный двухлитровый кроссовер Toyota Harrier 2018 года выпуска. Машина привезена в январе. По словам продавца, с документами всё в порядке — автомобиль привезён на частное лицо под полную пошлину, выплачен утилизационный сбор и установлена кнопка системы «ГЛОНАСС». За иномарку продавец просит 2 900 000 рублей.
В разговоре выясняется, что кроссовер Андрей продаёт не сам по себе. Автомобиль привезла компания, на таможне его оформили на частное лицо, потому что так меньше пошлина. Кроме того, для частника размер утилизационного сбора в разы меньше. У самого продавца — доверенность от номинального владельца машины. Так что с оформлением договора купли-продажи проблем не возникнет.
В подробности, как ввезли кроссовер, несмотря не запрет, особо не вдаётся. Говорит, что, когда оформляли экспорт машины из Японии, конечной точкой маршрута указали одну из среднеазиатских стран, куда автомобиль должен был отправиться транзитом через Владивосток.
Во Владивостоке же его растаможили. С точки зрения российского законодательства тут нарушений нет.
Рядом с Toyota Harrier стоит на продаже пятилетний Toyota Land Cruiser Prado. Он тоже без пробега по России. По словам продавца, автомобиль вышел с таможни в начале февраля. У внедорожника двигатель 2,7 литра. По японским законам машина подпадает под запрет на экспорт, но автомобиль стоит во Владивостоке и ждёт своего нового владельца.
Прелесть авторынка в том, что машины здесь в наличии, можно потрогать руками и уехать на ней прямо в тот же день — договор купли-продажи, с которым можно отправляться в ГИБДД, оформят прямо на месте.
На рынок идут преимущественно те, кто не готов долго ждать.
Однако, самих машин на авторынке стало значительно меньше. Как говорят сами продавцы, они стали жертвами современных технологий, когда авто можно заказать через интернет. Но в этом случае ждать придётся больше месяца.
Главным минусом авторынка остаётся цена. Машины здесь оказываются дороже, чем если бы их заказывать через покупку на японском аукционе. Зато и ждать не надо.
Проблемы не нужны никому
Во Владивостоке больше десятка компаний, которые оказывают услуги по подбору, привозу и оформлению машин из-за рубежа.
Они работают преимущественно с японскими аукционами, на которых торгуют подержанными иномарками.
Главной особенностью является то, что и компании, и люди стараются не называть в прессе свои имена. По российским законам — всё легально. Но, говорят они, им ещё работать с зарубежными партнёрами, и привлекать внимание к себе властей Японии и Южной Кореи у них нет ни малейшего желания.
«В посольствах и консульствах тоже газеты читают, и попасть в санкционные списки или под пристальное внимание зарубежных властей не хочет никто», — говорит руководитель одной из таких владивостокских компаний.
Вместе с ним смотрим Toyota Land Cruiser Prado, которые предлагают к продаже на крупнейших японских аукционах. Выбор огромный, состояние машин разное. Есть автомобили в идеальном состоянии, есть битые, есть и авто со скрытыми проблемами.
«Все проблемы описаны в аукционном листе. У этого экземпляра, к примеру, есть мелкие царапины на переднем бампере и потёртости на водительском сиденье. Японцы обычно не обманывают покупателей и точно описывают все проблемы по машине, в отличие, к примеру, от американцев — там действительно приобретение авто на аукционе зачастую похоже на покупку на кота в мешке», — говорит он.
Машину с большим объёмом двигателя здесь обещают привезти через полтора месяца. Долгий срок объясняют сложностями с логистикой — иномарку сперва надо отправить в Корею, и лишь оттуда экспортировать транзитом через Владивосток в одну из среднеазиатских стран. На деле же, попав в Россию, здесь машина и останется.
Такая иномарка придёт покупателю через четыре недели после покупки на аукционе. В среднем неделю автомобиль простоит в Японии, пока на него соберут и оформят весь пакет экспортных документов. Ещё неделя уйдёт на то, чтобы машину перегнать в тот порт, из которого она отправится в Россию. Там она будет дожидаться своей очереди на погрузку на борт теплохода.
Аукционная цена
Популярный седан Toyota Corolla Axio с аукционной оценкой 4,5 в зависимости от комплектации можно приобрести на аукционе по цене около 750 000 иен, это 5 000 долларов, или 450 000 рублей.
Перевозка машины в порт, оформление необходимых экспортных документов, стоянка в японском порту и погрузка автомобиля в Японии обойдётся примерно от 900 до 1300 долларов. Это зависит от того, как далеко от нужного порта находится купленная машина, и аппетитов японской компании-контрагента.
Перевозка авто по морю займёт 5−7 дней. Между Россией и Японией суда курсируют довольно регулярно, проблем с этим обычно не бывает.
Сама перевозка на судне обойдётся от 550 до 1400 долларов. Цена зависит от компании-перевозчика и от условий, в которых будут перевозить машину.
Таким образом, уже на этом этапе цена купленного в Японии за 5000 долларов бюджетного седана увеличивается почти в полтора раза.
Ещё в полцены автомобиля встанет таможенное оформление. Пошлина на эту машину составит 2550 долларов, или 248 000 рублей. Ещё в 3100 рублей обойдётся таможенный сбор. Утилизационный сбор, если оформлять ввоз на частное лицо, составит 5200 рублей.
К этому стоит прибавить расходы на услуги декларанта, таможенного брокера, получение свидетельство безопасности конструкции транспортного средства и оформление электронного ПТС. Кроме того, таможенного оформления в России автомобиль будет дожидаться на складе временного хранения. За это тоже придётся платить. В среднем это прибавляет к цене от 70 000 до 100 000 рублей.
Комиссия самой компании, которая возьмётся привезти машину и оформить её «под ключ», составит ещё как минимум 50 000 рублей.
Несложные подсчёты показывают, что всё это увеличивает стоимость купленной в Японии иномарки вдвое. И это с учётом того, что со всеми участниками цепочки удастся договориться по минимальной цене. В реальности же всё это удорожает автомобиль в два с половиной раза.
Окольными путями
Приморские автодилеры говорят, что хоть российский авторынок для японских автомобилей формально и закрыт, цены на автомобильных аукционах в этой стране вниз не идут. Наоборот, подорожали как «проходные» машины, так и автомобили, которые попали под запрет экспорта в Россию. Видимо, японский рынок таким образом компенсирует трудности, которые создали законодательные ограничения.
Одна из российских компаний, к примеру, подбирает своему клиенту «санкционный» внедорожник Тoyota Land Cruiser Prado 2022 года с объёмом двигателя 2,7 литра. Сейчас на аукционе в Японии он обойдётся в среднем в 4,5 миллиона иен. До введения санкций цена на эту машину в соседней стране не превышала 4 миллионов.
«В приятной комплектации, с белым кожаным салоном и минимальным пробегом по Японии во Владивостоке сейчас внедорожник обойдётся клиенту от 3 800 000 до 4 000 000 рублей. Но такая машина будет добираться до своего владельца до 3 месяцев, и сначала она отправится в Корею, а оттуда уже во Владивосток», — говорит один из автодилеров Владивостока.
В самой Южной Корее на прошлой неделе разгорелся скандал, связанный с экспортом в Россию санкционных автомобилей. Эта страна также ввела запрет на поставки в Россию дорогих и премиальных машин стоимостью свыше 50 миллионов вон. Под эту категорию подпадают популярные дорогие модели BMW, Mersedes и Land Rower, которые везли в нашу страну отсюда после того, как официально западные концерны прекратили их поставку в Россию.
В Южной Корее арестовали российского гражданина, который организовал поставки санкционных машин. По документам, представленным в корейские таможенные органы, автомобили экспортировали в Малайзию, а при погрузке документы меняли на Россию. Утверждается, что по такой схеме в нашу страну поступает до половины всех дорогих машин.
В остальных случаях их везут во Владивосток, но транзитом — в Казахстан или Киргизию. Сами машины даже не покидают порт Владивостока, в эти страны попадают лишь их документы. Там они проходят таможенную очистку по правилам Евразийского экономического сообщества и уже с чистыми документами выходят со склада временного хранения во Владивостоке. В схеме есть масса сложностей и нюансов — временами власти среднеазиатских стран закручивают гайки, временами российская таможня доначисляет российским владельцам разницу между таможенной пошлиной Кыргызстана и российскими ставками. Но в целом схема работает.
Она дорогая, небыстрая и вполне законная. Пользоваться ею для того, чтобы привезти недорогую машину, бессмысленно — проще найти аналог у тех производителей, которые не закрывали для себя российский рынок. Но в случае с дорогими и премиальными иномарками, когда разница в цене в 10−15 тысяч долларов не существенна, вполне работает.
Рынок адаптировался к жизни под санкциями, спрос всегда рождает предложение.