Как в 2024 году привезти автомобиль из Японии в Россию

В остальных случаях их везут во Владивосток, но транзитом — в Казахстан или Киргизию. Сами машины даже не покидают порт Владивостока, в эти страны попадают лишь их документы. Там они проходят таможенную очистку по правилам Евразийского экономического сообщества и уже с чистыми документами выходят со склада временного хранения во Владивостоке. В схеме есть масса сложностей и нюансов — временами власти среднеазиатских стран закручивают гайки, временами российская таможня доначисляет российским владельцам разницу между таможенной пошлиной Кыргызстана и российскими ставками. Но в целом схема работает.