Администрация Екатеринбурга начнет выдавать квартиры работникам метро

Сейчас обслуживанием транспорта занимается около 1 тыс. человек, однако из-за кадрового голода метрополитену не хватает слесарей-ремонтников подвижного состава, слесарей-электриков по ремонту оборудования метрополитена и других специалистов. Для сохранения персонала и привлечения новых сотрудников администрация планирует распространить на работников метро возможность получения жилья, которая сейчас действует для сотрудников «Гортранса».



В феврале губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил мэру Екатеринбурга Алексею Орлову в течении недели рассмотреть вопрос о повышении зарплат сотрудникам «Гортранса» и метро. Кроме того, в январе водителям и кондукторам планировали «Гортранса» повысить зарплаты на 10%.