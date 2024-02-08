В Новосибирске рынок апартаментов за год вырос в четыре раза

Такие данные приводит бизнес-сообщество девелоперов One Company совместно с «наш.дом.рф», Росреестром и Новосибирскстатом.
В целом рынок апартаментов в Новосибирске за год вырос в четыре раза. Рекордным стал октябрь 2023-го, когда продажи этого вида жилья достигли 1,36 миллиарда рублей. Эксперты с уверенностью говорят о его растущей популярности.
На апартаменты приходится девять процентов объема продаж первичной недвижимости в Новосибирске. В свою очередь, в топ-5 проектов входят мультифункциональный комплекс Freedom (54 процента от всех продаж апартаментов в Новосибирске в декабре 2023 года), «Аэрон» (22), IQ Aparts (11), Time Park (7) и Gagarin City (три процента).
— Рынок апартаментов — относительно новый для Новосибирска. Сейчас он на подъеме, который продолжится и в 2024 году. Новосибирская область в этом плане полностью повторяет общероссийский тренд. Покупатели голосуют рублем не только за квадратные метры, но и за инфраструктурное наполнение. А учитывая, что стоимость «квадрата» в апартаментах растет быстрее, чем в квартирах, они становятся привлекательным инвестиционным инструментом, — отмечает основатель бизнес-сообщества девелоперов One Company Айрат Ямаев.
Средняя стоимость апартамента к концу 2023-го составила 5,2−6 миллионов рублей. В начале года она была на уровне четырех миллионов. Квадратный метр за год вырос в цене на четырнадцать процентов — до 176 тысяч рублей. Это говорит о том, что застройщики и девелоперы стали отдавать предпочтение апартаментам большей площади и, как правило, более высокого уровня комфорта и сервиса.
Так, апарткомплексы возводят в привлекательной локации, доступной для разных видов транспорта, обустраивают парковки, предусматривают коммерческие помещения для торговых и спортцентров, баров и ресторанов, офисов.
По словам представителя One Company Алексея Сержанова, кто-то приобретает апартаменты с целью инвестиций, чтобы сдавать в аренду либо перепродать на поздней стадии готовности, кто-то планирует использовать их как офис либо собственное жилье.
— Рынок переживает настоящий бум, его емкость дает основания предполагать, что есть куда расти. Доля апартаментов в общем объеме продаж новостроек увеличивается от месяца к месяцу, при этом виден большой потенциал для дальнейшего роста. На рынке наблюдается здоровая конкуренция: каждый игрок ответственно подходит к строительству и не только возводит квадратные метры, но и создает такое инфраструктурное наполнение, которое позволит жить с максимальным комфортом, — отмечает Айрат Ямаев.
По словам министра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова, отрасль региона работает на пределе возможностей и продолжает демонстрировать рекорды. По предварительным данным, в прошлом году в регионе введено более 2,6 миллиона квадратных метров жилья, что выше плана.
В Новосибирске, по данным пресс-центра мэрии, по итогам 2023-го сдан 1121 объект общей площадью 1,6 миллиона квадратных метров (27711 квартир). Это на 377 тысяч «квадратов» превышает показатель 2023-го. В числе лидеров — Ленинский район, где идет комплексное развитие микрорайонов и сдано в эксплуатацию двадцать многоквартирных домов — это 5,3 тысячи квартир общей площадью более 300 тысяч «квадратов». По словам заместителя мэра — начальника департамента строительства и архитектуры мэрии Алексея Кондратьева, в Октябрьском районе введено 23 многоквартирных жилых дома, более миллиона квадратных метров земли отдано под строительство.
— Последние четыре года выдались эмоционально непростыми. В начале пандемии коронавируса, в 2020-м, рынок стоял из-за карантина, в последующие два года произошли резкие изменения курса рубля — покупатели либо брали паузу, либо ажиотажно начинали покупать жилье. Несмотря на негативные прогнозы, каждый из этих периодов заканчивался новым витком роста спроса и цен на жилье, — отметила директор агентства RID Analytics Елена Ермолаева. — В Новосибирске рост цен на новостройки в последние годы идет более быстрыми темпами, чем на вторичное жилье, и разрыв продолжает увеличиваться.
Среди причин роста цен на новостройки Елена Ермолаева назвала улучшение качества жилья, благоустройства внутриквартальных территорий, появление интересных архитектурных решений. Кроме этого, ставка по ипотеке на приобретение квартир в строящихся домах почти в два раза ниже, чем на готовое жилье (6,3 процента). Таким образом, субсидированная ипотека привлекает покупателей на рынок новостроек..
Прямая речь
Андрей Травников, губернатор Новосибирской области:
— К высоким темпам строительства в областном центре мы уже привыкли. Радует, что по итогам 2023 года удалось увеличить объемы строительства и в других муниципалитетах, например, в городе Обь, районных центрах. Так, в Татарске наблюдался строительный бум. Стимулом послужили федеральные и областные бюджетные программы, в том числе направленные на строительство служебного жилья, жилья для бюджетников. Несмотря на некоторые сложности, полноценно заработал инструмент комплексного развития территорий: принято четырнадцать решений, заключено пять договоров с застройщиками, определено 27 территорий общей площадью 580 гектаров — это хороший задел на будущее.