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В Новосибирске рынок апартаментов за год вырос в четыре раза

В декабре 2023 года новосибирцы потратили на покупку апартаментов 1,02 миллиарда рублей. Это втрое превышает показатель аналогичного периода 2022-го (318 миллионов рублей) и вчетверо — ноября 2022 года (245 миллионов).
Источник: Российская газета

Такие данные приводит бизнес-сообщество девелоперов One Company совместно с «наш.дом.рф», Росреестром и Новосибирскстатом.

В целом рынок апартаментов в Новосибирске за год вырос в четыре раза. Рекордным стал октябрь 2023-го, когда продажи этого вида жилья достигли 1,36 миллиарда рублей. Эксперты с уверенностью говорят о его растущей популярности.

На апартаменты приходится девять процентов объема продаж первичной недвижимости в Новосибирске. В свою очередь, в топ-5 проектов входят мультифункциональный комплекс Freedom (54 процента от всех продаж апартаментов в Новосибирске в декабре 2023 года), «Аэрон» (22), IQ Aparts (11), Time Park (7) и Gagarin City (три процента).

Резкий спрос на апартаменты эксперты рынка объясняют появлением интересных с точки зрения инфраструктуры проектов, повышением качества сервиса при строительстве и эксплуатации объектов. Немаловажно и то, что вопросы обслуживания апартаментов или сдачи их в аренду берет на себя управляющая компания, что делает этот вид жилья привлекательным для инвестирования.

— Рынок апартаментов — относительно новый для Новосибирска. Сейчас он на подъеме, который продолжится и в 2024 году. Новосибирская область в этом плане полностью повторяет общероссийский тренд. Покупатели голосуют рублем не только за квадратные метры, но и за инфраструктурное наполнение. А учитывая, что стоимость «квадрата» в апартаментах растет быстрее, чем в квартирах, они становятся привлекательным инвестиционным инструментом, — отмечает основатель бизнес-сообщества девелоперов One Company Айрат Ямаев.

Средняя стоимость апартамента к концу 2023-го составила 5,2−6 миллионов рублей. В начале года она была на уровне четырех миллионов. Квадратный метр за год вырос в цене на четырнадцать процентов — до 176 тысяч рублей. Это говорит о том, что застройщики и девелоперы стали отдавать предпочтение апартаментам большей площади и, как правило, более высокого уровня комфорта и сервиса.

Так, апарткомплексы возводят в привлекательной локации, доступной для разных видов транспорта, обустраивают парковки, предусматривают коммерческие помещения для торговых и спортцентров, баров и ресторанов, офисов.

По словам представителя One Company Алексея Сержанова, кто-то приобретает апартаменты с целью инвестиций, чтобы сдавать в аренду либо перепродать на поздней стадии готовности, кто-то планирует использовать их как офис либо собственное жилье.

— Рынок переживает настоящий бум, его емкость дает основания предполагать, что есть куда расти. Доля апартаментов в общем объеме продаж новостроек увеличивается от месяца к месяцу, при этом виден большой потенциал для дальнейшего роста. На рынке наблюдается здоровая конкуренция: каждый игрок ответственно подходит к строительству и не только возводит квадратные метры, но и создает такое инфраструктурное наполнение, которое позволит жить с максимальным комфортом, — отмечает Айрат Ямаев.

В целом на новосибирском рынке новостроек наблюдался рост: с января по ноябрь прошлого года квартир приобретено на 140 миллиардов рублей, что на 96 процентов больше, чем за аналогичный период 2022-го. По данным One Company, «наш.дом.рф», Росреестра, ЦБ РФ и Новосибирскстата, за одиннадцать месяцев 2023 года девелоперам удалось реализовать 22 100 объектов недвижимости (в январе-ноябре 2022 года — 13 700).Также аналитики отмечают, что средний срок кредита за год вырос с 23 до 25 лет, а средняя сумма ипотечного займа — с 3,6 до 3,8 миллиона рублей.

По словам министра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова, отрасль региона работает на пределе возможностей и продолжает демонстрировать рекорды. По предварительным данным, в прошлом году в регионе введено более 2,6 миллиона квадратных метров жилья, что выше плана.

В Новосибирске, по данным пресс-центра мэрии, по итогам 2023-го сдан 1121 объект общей площадью 1,6 миллиона квадратных метров (27711 квартир). Это на 377 тысяч «квадратов» превышает показатель 2023-го. В числе лидеров — Ленинский район, где идет комплексное развитие микрорайонов и сдано в эксплуатацию двадцать многоквартирных домов — это 5,3 тысячи квартир общей площадью более 300 тысяч «квадратов». По словам заместителя мэра — начальника департамента строительства и архитектуры мэрии Алексея Кондратьева, в Октябрьском районе введено 23 многоквартирных жилых дома, более миллиона квадратных метров земли отдано под строительство.

— Последние четыре года выдались эмоционально непростыми. В начале пандемии коронавируса, в 2020-м, рынок стоял из-за карантина, в последующие два года произошли резкие изменения курса рубля — покупатели либо брали паузу, либо ажиотажно начинали покупать жилье. Несмотря на негативные прогнозы, каждый из этих периодов заканчивался новым витком роста спроса и цен на жилье, — отметила директор агентства RID Analytics Елена Ермолаева. — В Новосибирске рост цен на новостройки в последние годы идет более быстрыми темпами, чем на вторичное жилье, и разрыв продолжает увеличиваться.

По ее словам, средняя цена квадратного метра в новостройках достигла 140 тысяч рублей за «квадрат» (в Москве — 270 тысяч), на вторичном рынке — 111 тысяч. Разница в 25 процентов — абсолютный рекорд постсоветского периода.

Среди причин роста цен на новостройки Елена Ермолаева назвала улучшение качества жилья, благоустройства внутриквартальных территорий, появление интересных архитектурных решений. Кроме этого, ставка по ипотеке на приобретение квартир в строящихся домах почти в два раза ниже, чем на готовое жилье (6,3 процента). Таким образом, субсидированная ипотека привлекает покупателей на рынок новостроек..

Прямая речь

Андрей Травников, губернатор Новосибирской области:

— К высоким темпам строительства в областном центре мы уже привыкли. Радует, что по итогам 2023 года удалось увеличить объемы строительства и в других муниципалитетах, например, в городе Обь, районных центрах. Так, в Татарске наблюдался строительный бум. Стимулом послужили федеральные и областные бюджетные программы, в том числе направленные на строительство служебного жилья, жилья для бюджетников. Несмотря на некоторые сложности, полноценно заработал инструмент комплексного развития территорий: принято четырнадцать решений, заключено пять договоров с застройщиками, определено 27 территорий общей площадью 580 гектаров — это хороший задел на будущее.

недвижимость