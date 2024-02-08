В Новосибирске рынок апартаментов за год вырос в четыре раза

В целом рынок апартаментов в Новосибирске за год вырос в четыре раза. Рекордным стал октябрь 2023-го, когда продажи этого вида жилья достигли 1,36 миллиарда рублей. Эксперты с уверенностью говорят о его растущей популярности.

На апартаменты приходится девять процентов объема продаж первичной недвижимости в Новосибирске. В свою очередь, в топ-5 проектов входят мультифункциональный комплекс Freedom (54 процента от всех продаж апартаментов в Новосибирске в декабре 2023 года), «Аэрон» (22), IQ Aparts (11), Time Park (7) и Gagarin City (три процента).

Резкий спрос на апартаменты эксперты рынка объясняют появлением интересных с точки зрения инфраструктуры проектов, повышением качества сервиса при строительстве и эксплуатации объектов. Немаловажно и то, что вопросы обслуживания апартаментов или сдачи их в аренду берет на себя управляющая компания, что делает этот вид жилья привлекательным для инвестирования.

— Рынок апартаментов — относительно новый для Новосибирска. Сейчас он на подъеме, который продолжится и в 2024 году. Новосибирская область в этом плане полностью повторяет общероссийский тренд. Покупатели голосуют рублем не только за квадратные метры, но и за инфраструктурное наполнение. А учитывая, что стоимость «квадрата» в апартаментах растет быстрее, чем в квартирах, они становятся привлекательным инвестиционным инструментом, — отмечает основатель бизнес-сообщества девелоперов One Company Айрат Ямаев.

Средняя стоимость апартамента к концу 2023-го составила 5,2−6 миллионов рублей. В начале года она была на уровне четырех миллионов. Квадратный метр за год вырос в цене на четырнадцать процентов — до 176 тысяч рублей. Это говорит о том, что застройщики и девелоперы стали отдавать предпочтение апартаментам большей площади и, как правило, более высокого уровня комфорта и сервиса.

— Рынок переживает настоящий бум, его емкость дает основания предполагать, что есть куда расти. Доля апартаментов в общем объеме продаж новостроек увеличивается от месяца к месяцу, при этом виден большой потенциал для дальнейшего роста. На рынке наблюдается здоровая конкуренция: каждый игрок ответственно подходит к строительству и не только возводит квадратные метры, но и создает такое инфраструктурное наполнение, которое позволит жить с максимальным комфортом, — отмечает Айрат Ямаев.

В целом на новосибирском рынке новостроек наблюдался рост: с января по ноябрь прошлого года квартир приобретено на 140 миллиардов рублей, что на 96 процентов больше, чем за аналогичный период 2022-го. По данным One Company, «наш.дом.рф», Росреестра, ЦБ РФ и Новосибирскстата, за одиннадцать месяцев 2023 года девелоперам удалось реализовать 22 100 объектов недвижимости (в январе-ноябре 2022 года — 13 700).Также аналитики отмечают, что средний срок кредита за год вырос с 23 до 25 лет, а средняя сумма ипотечного займа — с 3,6 до 3,8 миллиона рублей.