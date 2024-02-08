Букмекеров обяжут передавать сведения о ставках налоговикам в Казахстане

Как сообщил глава Управления специальных налоговых режимов Комитета госдоходов Ерканат Шымберген, 12 декабря 2023 года были внесены изменения в Налоговый кодекс, в том числе — обязанность букмекерских контор и тотализаторов предоставлять сведения о пари (ставках) в органы государственных доходов.
«Эти сведения будут передаваться в интегрированном режиме. Будет интеграционное взаимодействие между налоговыми органами и букмекерскими конторами. У букмекерских контор есть аппаратно-программные комплексы, в котором фиксируются все данные о ставках, участниках пари».
Также он сообщил, что данные поправки вступают в силу 12 февраля, и отметил, что сведения будут использовать только для целей налогового администрирования.
«То есть, эти сведения об ИИН не являются налоговой тайной. Их конфиденциальность будет обеспечена в соответствии с законодательными актами. Данные сведения будут использовать только налоговые органы. За ее разглашение есть ответственность. Поэтому эти сведения будут использоваться только для целей выявления лиц, которые получили соответствующие доходы и для целей выявления доходов букмекерских контор».