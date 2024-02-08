Букмекеров обяжут передавать сведения о ставках налоговикам в Казахстане

«То есть, эти сведения об ИИН не являются налоговой тайной. Их конфиденциальность будет обеспечена в соответствии с законодательными актами. Данные сведения будут использовать только налоговые органы. За ее разглашение есть ответственность. Поэтому эти сведения будут использоваться только для целей выявления лиц, которые получили соответствующие доходы и для целей выявления доходов букмекерских контор».