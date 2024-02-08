В Петербурге выставили на торги визитку Путина и документ за его подписью

Визитки Путина 1990-х годов достаточно часто выставляются на продажу. Так, в октябре 2019 года на одном из профильных интернет-ресурсов на продажу за 2 миллиона рублей была выставлена визитная карточка времен его работы председателем комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга. В этой должности Путин работал с 1991 по 1996 год. На том же сайте ранее за 950 тысяч рублей выставлялся и «стопроцентный оригинал» визитки Путина времен его работы в Ленинградском горсовете.