Когда в Омске восстановят трамвайную сеть

Стоит сказать, что в последнее время городские власти всерьез заняты возрождением трамвая, который даже в часы пик не зависит от пробок. Если еще пять лет назад износ электротехники превышал девяносто процентов, то теперь этот показатель снизился вдвое. Сначала Омск получил дюжину бывших в употреблении столичных трамваев — десяток лет они колесили по Москве, но при этом сохранили работоспособное состояние. А четыре года назад в город прибыли 24 новых скоростных вагона «Спектр», которые заменили сразу треть подвижного состава. Сейчас в депо 93 трамвая для безопасных перевозок по шести городским маршрутам, причем в минувшем году не зафиксировано ни одно ДТП с их участием.