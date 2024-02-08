Когда в Омске восстановят трамвайную сеть

В этом году в Омске стартует масштабный ремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ, расположенного у телецентра. Длиться он будет до 2026 года. Стоимость — порядка трех миллиардов рублей. Мост станет значительно шире, и, помимо автомобильного шоссе, по нему проложат трамвайные рельсы.
Когда-то по этому мосту уже ходили трамваи, однако власти посчитали данный вид транспорта неперспективным. В 2016-м году линию демонтировали. Теперь, когда на левобережье Иртыша активно возводят новые микрорайоны, гипермаркеты, а вблизи моста появилась современная хоккейная арена с обширной парковой зоной, готовая принять тысячи зрителей, трамвай решили вернуть.
В перспективе рельсовыми путями оснастят еще один мост, который соединит трамвайное кольцо на улице Труда, расположенное недалеко от железнодорожного вокзала, с левобережьем. Эту ветку могут продлить до нового аэропорта Омск-Федоровка.
В последнее время довольно активно идет и обновление инфраструктуры. В 2023 году предприятие «Электрический транспорт» за счет собственных средств отремонтировало более полутора километров путей, заменило шесть стрелочных переводов и тридцать километров контактного провода. На днях за 26 миллионов рублей приобретен кран-манипулятор, специально предназначенный для оперативного обслуживания трамваев на линии.
— Например, в случае схода вагона с рельсов его можно с помощью крана быстро поднять и установить назад. Кран-манипулятор также будет использоваться для разгрузки оборудования и материалов — шпал, рельсов, опор контактной сети. Его максимальная грузоподъемность — 28 тонн, — сообщил мэр Омска Сергей Шелест. — И процесс обновления материально-технической базы городских транспортных предприятий в этом году продолжится.
Идея объединения недостроенного метро, в том числе метромоста, конструкция которого предполагает скоростное движение вагонов, с наземными рельсовыми путями остается актуальной. В конце прошлого года главное управление контрактной системы Омской области объявило аукцион по разработке проекта интеграции объектов метрополитена в существующую транспортную инфраструктуру города. На подготовку документации выделили 121 миллион рублей. Конкурс выиграла белорусская компания.
Согласно документам, размещенным на сайте госзакупок, победителю торгов до конца этого года необходимо было разработать три варианта проектно-технических решений. В том числе на участке от станции «Рокоссовского» на левобережье до нового аэропорта Омск-Федоровка. Однако омские мостостроители нашли в документации изъяны и результаты аукциона аннулировали. Теперь проект могут отложить на три года.
Кстати
В 2023-м омский пассажирский электротранспорт перевез почти 29 миллионов человек — это на 13 процентов больше, чем годом ранее. Автопарк пополнили 70 единиц подвижного состава — 40 троллейбусов, 30 автобусов, 13 единиц спецтехники. 70 машин оснащено валидаторами. В штате — 393 водителя и 294 кондуктора. 22 человека прошли бесплатное обучение с трудоустройством на предприятии. Во время учебы курсанты получают стипендию в сумме 20−22 тысячи рублей.