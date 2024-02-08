Огурцы в Краснодаре подорожали до 580 рублей: как в Сибири

«На Уральской предлагают огурцы по 579 рублей 99 копеек за килограмм. Это со скидкой. Якобы до этого они стоили 709 рублей», — сообщают жители.
При этом в других магазинах города цены от 277 до 349 рублей за кило огурцов, отмечает издание «Блокнот», но и за такие деньги скупать огурцы в аграрном крае желающих не много. Официальная статистика подтверждает, что на Кубани это средняя цена, а не минимальная.
В других южных регионах цены ниже: в Волгограде огурцы лежат на полке по 200 рублей, в Ставрополе — 220 рублей (скачок за месяц +50%). Так что Краснодар может сравниться только с городами Урала, где традиционно в конце зимы огурцы дорожают до 700 рублей и выше. Или с Калининградом, откуда на днях пришла новость о цене в 680 рублей.