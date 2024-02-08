Суммы социальных пособий для жителей Челябинской области увеличились на 7,4%

В Челябинской области, как и по всей России, с начала февраля проиндексировали суммы социальных выплат. Размер пособий корректируют ежегодно, чтобы их фактическая стоимость не уменьшалась с ростом инфляции. По данным Росстата, инфляция в прошлом году составила 7,4%. На эту же долю увеличили пособия.