Суммы социальных пособий для жителей Челябинской области увеличились на 7,4%

В Челябинской области, как и по всей России, с начала февраля проиндексировали суммы социальных выплат. Размер пособий корректируют ежегодно, чтобы их фактическая стоимость не уменьшалась с ростом инфляции. По данным Росстата, инфляция в прошлом году составила 7,4%. На эту же долю увеличили пособия.
Как рассказали в региональной Контрольно-счетной палате, единовременное пособие при рождении ребенка с 1 февраля составляет 24,6 тыс. рублей.
Минимальное пособие по уходу за ребенком младше полутора лет теперь равняется 9,2 тыс. рублей.
Единовременная выплата беременной жене призывника увеличилась до 39 тыс. рублей. А на уже роившегося, но не достигшего трехлетнего возраста ребенка призывника теперь будут выпалачивать по 16,7 тыс. рублей ежемесячно.
Пособие при усыновлении ребенка с инвалидностью старше семи лет увеличено до 188 тыс. рублей.
Единовременная выплата для детей с инвалидностью теперь составляет 3,8 тыс. рублей.
Инвалиды первой группы могут единовременно получить по 5,3 тыс. рублей, второй группы — по 3,8 тыс. рублей, третьей — по 3 тыс. рублей.
Пособие на погребение поднялось до 8,4 тыс. рублей.
Вдобавок проиндексировали сумму материнского капитала. Для тех, кто еще ни разу не тратил средства капитала, сумма выросла до 630 тыс. рублей (за первого ребенка) и до 833 тыс. рубле за второго.
— Родителям, сохранившим неполную сумму на сертификате, в феврале также проиндексирован остаток средств, — уточнили в КСП.
В Челябинской области пособия увеличиваются также на районный коэффициент. В регионе он составляет 1,15. Исключения — Озерск и Снежинск, для которых районный коэффициент равен 1,3, а также Трехгорный с коэффициентом 1,2.