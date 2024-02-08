Нижегородцы заплатили 40,8 млн рублей за пользование платными парковками в 2023 году, сообщили НИА «Нижний Новгород» в администрации города.
В бюджет поступило еще 47,9 млн рублей от штрафов за неоплату такой парковки.
В городе работают 112 платных парковочных зон, в том числе 109 — открытого типа и 3 — закрытого типа.
Как отметили в администрации, в связи с градостроительными изменениями на территории Нижнего Новгорода планируется расширение платного парковочного пространства. Точное количество парковочных мест и границы участков улиц будут определены проектом организации дорожного движения в соответствии с действующим законодательством.