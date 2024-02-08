Нижегородцы заплатили 40,8 млн рублей за пользование платными парковками в 2023 году

Как отметили в администрации, в связи с градостроительными изменениями на территории Нижнего Новгорода планируется расширение платного парковочного пространства. Точное количество парковочных мест и границы участков улиц будут определены проектом организации дорожного движения в соответствии с действующим законодательством.