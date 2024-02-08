В Намангане построят новую дорогу и мост через реку Нарын стоимостью 185 миллиардов сумов

«Проект будет способствовать предотвращению образования пробок и снижению количества дорожно-транспортных происшествий в Уйчинском и Нарынском районах. Это также обеспечит дополнительные удобства для 450 тысяч жителей и более 100 субъектов предпринимательства», — говорится в сообщении.