В Намангане построят новую дорогу и мост через реку Нарын стоимостью 185 миллиардов сумов

Хокиму Наманганской области Шавкатжону Абдураззокову представили проект строительства нового моста через реку Нарын, а также новой дороги, соединяющей Учкурганский и Нарынский районы с областным центром через Уйчинский район.
По информации пресс-службы администрации региона, общая протяженность дороги составит 17,5 километра, длина моста — 482 метра. Стоимость проекта оценивается в 184,9 миллиарда сумов, из них 53,6 миллиарда пойдут на строительство моста.
«Проект будет способствовать предотвращению образования пробок и снижению количества дорожно-транспортных происшествий в Уйчинском и Нарынском районах. Это также обеспечит дополнительные удобства для 450 тысяч жителей и более 100 субъектов предпринимательства», — говорится в сообщении.
Предполагается, что мост будет сдан в эксплуатацию уже в этом году. Генеральным подрядчиком выступает «Тошкент куприклардан фойдаланиш».