Работникам екатеринбургского метро начнут выдавать жилье

«Для сохранения опытного кадрового состава, а также привлечения новых работников Рустам Галямов поручил распространить возможность получения жилья на работников метрополитена», — сообщили в пресс-службе городской администрации.
Речь об этом зашла во время инспекции по метро вице-мэра, ответственного за работу общественного транспорта в городе, Рустама Галямова.
Предполагается, что предоставление жилья работникам позволит решить кадровый дефицит в транспортной сфере города.
В метрополитене, как сообщили в пресс-службе, не хватает слесарей-ремонтников, слесарей-электриков, инспекторов службы транспортной безопасности.
Подобную меру уже ввели для работников «Гортранса», которой воспользовались несколько человек. В квартиры заселились три семейные пары, четырем одиноким специалистам предоставлены комнаты в общежитиях. В мэрии города добавили, что новые сотрудники также могут получить жилье сразу при трудоустройстве.