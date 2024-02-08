Работникам екатеринбургского метро начнут выдавать жилье

Подобную меру уже ввели для работников «Гортранса», которой воспользовались несколько человек. В квартиры заселились три семейные пары, четырем одиноким специалистам предоставлены комнаты в общежитиях. В мэрии города добавили, что новые сотрудники также могут получить жилье сразу при трудоустройстве.