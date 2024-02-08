«У вас точно все готово?»: в Челябинске презентовали новую хирургию для детей

В здании, которое расположится на пересечение улиц Блюхера и Воровского, планируется разместить разные хирургические службы, развернуть новое профильное отделение челюстно-лицевой хирургии для детей и создать Центр трансплантации органов. Также будет расширен штат, добавятся торакальные и сосудистые хирурги, отоларингологи, офтальмологи. Это позволит в два раза сократить число больных детей, которых направляют лечиться в Москву и Санкт-Петербург.