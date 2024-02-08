«У вас точно все готово?»: в Челябинске презентовали новую хирургию для детей

Презентацию провел представитель больницы Дмитрий Руденок. Он заверил, что такого масштабного проекта за всю историю медучреждения еще не было. Строительство корпуса обойдется в 9,5 млрд рублей. Это будет шестиэтажное здание в форме подковы.
«Специалисты, которым мы показывали проект, разводили руками и спрашивали, как можно построить в России такой необычный и большой корпус», — поделился Дмитрий Руденок.
В здании, которое расположится на пересечение улиц Блюхера и Воровского, планируется разместить разные хирургические службы, развернуть новое профильное отделение челюстно-лицевой хирургии для детей и создать Центр трансплантации органов. Также будет расширен штат, добавятся торакальные и сосудистые хирурги, отоларингологи, офтальмологи. Это позволит в два раза сократить число больных детей, которых направляют лечиться в Москву и Санкт-Петербург.
Спикеры оценили важность и значимость объекта. Однако у председателя правления Союза проектных организаций Южного Урала Сергея Якобюка возникли вопросы.
«У вас все готово? Проект полностью завершен и согласован? Ведь то, что вы заложили туда, должно быть выполнено. Товарищи, если сможете ответить, я буду рад», — высказался Якобюк.
Дмитрий Руденок ответил, что все готово и выверено. К строительству приступят весной этого года, как и сообщал губернатор Алексей Текслер на прямой линии.
«На все ваши вопросы я отвечаю: “Да”. Мы прошли госэкспертизу, утвердили список необходимой техники и аппаратуры, у нас полностью решен вопрос с коммуникациями», — сказал Руденок.
Интересно, что на крыше корпуса появится ботанический сад. Пациенты смогут там гулять и отдыхать.
История строительства корпуса достаточно скандальная. Сначала под объект выделили участок на территории городского бора. С существующими корпусами он должен был соединяться теплым переходом. Нарезку земли согласовали депутаты законодательного собрания, изменив границы особо охраняемой территории. Позже это решение было оспорено, суд признал его незаконным. Тогда инициаторы проекта нашли место внутри больничного городка. Пришлось разрабатывать проект здания заново.