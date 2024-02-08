Мусорный регоператор назвал челябинские районы, откуда не может вывезти мусор

По прогнозам синоптиков, снегопад задержится в регионе еще на сутки. Перевозчики ТКО намерены в ближайшие часы усилить свою работу. «Для этого за счет собственных средств компании, занятой в транспортировке ТКО, дополнительно привлекли снегоуборочную технику. Сегодня на улицы областного центра и его пригорода мусоровозы выходят на маршруты в сопровождении 7 грейферов и 5 погрузчиков. В целом задействовано около 50 единиц техники», — добавили в ЦКС.