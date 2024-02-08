Мусорный регоператор назвал челябинские районы, откуда не может вывезти мусор

В Челябинской области в обслуживании контейнерных площадок для мусора после снегопадов задействовано максимальное количество техники, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
С таким утверждением выступил регоператор. «Кроме обычных мусоровозов на маршруты, как и в начале января, выведена снегоуборочная техника. Ее арендовали, чтобы пробиться к мусорным бакам через завалы снега», — говорится в комментарии ООО «ЦКС».
Там отмечают, что у подрядчиков возникают сложности с проездом к контейнерным площадкам. Только за последние сутки в зоне ответственности ЦКС зафиксировано несколько сотен проблемных адресов, к которым из-за непогоды и определенных помех не могут проехать мусоровозы.
«Проблемы связаны с отсутствием проездов на внутридворовых территориях. К тому же, отдельные площадки заблокированы снегом, что создает дополнительные трудности с опустошением мусорных накопителей», — уточнили в организации.
Наиболее сложная ситуация наблюдается в Варненском, Брединском, Карталинском и Нагайбакском районах.
По прогнозам синоптиков, снегопад задержится в регионе еще на сутки. Перевозчики ТКО намерены в ближайшие часы усилить свою работу. «Для этого за счет собственных средств компании, занятой в транспортировке ТКО, дополнительно привлекли снегоуборочную технику. Сегодня на улицы областного центра и его пригорода мусоровозы выходят на маршруты в сопровождении 7 грейферов и 5 погрузчиков. В целом задействовано около 50 единиц техники», — добавили в ЦКС.