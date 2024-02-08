Мэр Екатеринбурга Орлов утвердил строительство 135 тысяч квадратов жилья на Химмаше

Общая площадь территории составит больше 36 гектаров, включая зону многоэтажной застройки — 9,4 гектара, объектов здравоохранения — 9,2 гектара, территорию общего пользования — 10,3 гектара, а также общественно-деловую зону — 1,7 гектара. Площадь жилых помещений — 135 тысяч квадратных метров, в них смогут поселиться 4,5 тысяч человек. Также здесь планируется строительство детсада на 250 мест, пишет «Правда УрФО».