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Власти запустят спецрейс автобуса № 63 в Омске

Мэрия Омска сообщила в четверг, 8 февраля 2024 года, что с 12 февраля 2024 года будет выполняться специальный рейс автобуса по маршруту № 63 с попутным подбором пассажиров.

«Схема движения предусматривает выход подвижного состава из гаража с дальнейшим следованием по улицам Семиреченской, Торговой, 12 Декабря, Авиационной, 60 лет Победы, по Ленинградскому мосту через остановку “Академия транспорта” и далее — по действующей схеме в направлении МСЧ-9 с посадкой и высадкой пассажиров на всех остановочных пунктах», — рассказали в городской администрации.

Как сообщается, автобус будет проходить через остановочные пункты по следующему графику:

  • «Ул. 1-я Автомобильная» — 5:40;
  • «Академия транспорта» — 6:04;
  • «Шинный завод» — 6:20.