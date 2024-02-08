Власти запустят спецрейс автобуса № 63 в Омске

«Схема движения предусматривает выход подвижного состава из гаража с дальнейшим следованием по улицам Семиреченской, Торговой, 12 Декабря, Авиационной, 60 лет Победы, по Ленинградскому мосту через остановку “Академия транспорта” и далее — по действующей схеме в направлении МСЧ-9 с посадкой и высадкой пассажиров на всех остановочных пунктах», — рассказали в городской администрации.