Жителям Новосибирской области выделят более 8,3 млн на лекарства

Новосибирская область получит федеральные средства для обеспечения пациентов дорогостоящими лекарствами. Об этом сообщает региональное правительство.
О соответствующем решении Комиссии Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде сообщил первый заместитель Председателя Государственной Думы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков.
Так, Новосибирской области одобрили получение около 8,2 миллионов рублей. Эти средства предназначены для того, чтобы обеспечить более 6300 жителей региона, страдающих орфанными заболеваниями. Деньги выделяются по программе 14 высокозатратных нозологий.