Жителям Новосибирской области выделят более 8,3 млн на лекарства

Так, Новосибирской области одобрили получение около 8,2 миллионов рублей. Эти средства предназначены для того, чтобы обеспечить более 6300 жителей региона, страдающих орфанными заболеваниями. Деньги выделяются по программе 14 высокозатратных нозологий.