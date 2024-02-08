Контейнеровозу Moskva отказали в бункеровке в Китае

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Контейнеровозу Moskva отказали в бункеровке в китайском порту. Об этом сообщил председатель совета директоров Fesco Андрей Северилов в ходе международного форума «Россия 2030 и новый мировой экономический порядок: ключевые факторы и роль бизнеса».
«Прямо сейчас, пока мы сидим, у нас судно Moskva, контейнеровоз, отказали в бункеровке в Китае. Мы сейчас решаем текущую проблему», — сказал он.
При этом он уточнил, что отказ в бункеровке связан с российским бенефициаром перевозки.
«Мы думаем, что это единичный случай, сейчас выясняем все обстоятельства. Скорее всего, это связано с наступающим китайским Новым годом», — отметил Северилов в разговоре с журналистами.
Судно Moskva 2023 года постройки имеет грузовую вместимость 2 471 TEU, его длина 172 метра, ширина — 32,2 метра, дедвейт составляет 31 407 тонн.
Транспортная группа Fesco — одна из крупнейших транспортно-логистических компаний России с активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса.