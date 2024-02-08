Депутат об уровне коррупции в Казахстане: Она присутствует везде

«Чтобы просто устроиться уборщицей, просят 500 тысяч тенге, чтобы устроиться учителем, просят до полутора млн. Когда я получаю такие письма, я их направляю, чтобы они обращались в Антикор, даю контактные данные. Когда они обращаются по тому же колл-центру, какой алгоритм реализуется? Я спрашиваю, есть ли доказательства, видео, фото, да, есть, но они все равно боятся, что это будет иметь негативные последствия для них, для тех, кто сообщает о коррупции. Мы должны четко понимать, что мы должны быть активными в этом вопросе и проработать эффективный алгоритм в этом вопросе».