Средняя зарплата воронежцев за 2023 год составила 51 тыс рублей

За прошедший 2023 год в Воронежской области средняя зарплата составила 51718 рублей (по данным за январь-ноябрь). По сравнению с 2022-м реальный размер зарплаты с учетом индекса потребительских цен вырос на 9,2%. Данными поделился Воронежстат.
В 1,5 раза превысила среднеобластной уровень зарплата работников сферы информации и связи. Выше среднеобластной стала зарплата работников научно-технической сферы, а также финансистов и страховщиков, работников производств электрооборудования и компьютеров, металлургии.
Зарплата работников сельского хозяйства составила 99,3% от средней по области. Самая низкая оплата наблюдалась в таких сферах, как производство кожи (52,4% от среднеобластного уровня), изделий из дерева, кроме мебели (53,4%), одежды (67,9%).
Отношение средней зарплаты бюджетников к средней по области в организациях здравоохранения и соцуслуг 90,7%, в организациях образования — 80,2%.
По состоянию на 1 января 2024 года, суммарная задолженность по зарплате в Воронежской области составила 7,1 млн рублей — задолжали 90 работникам.