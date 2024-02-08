Средняя зарплата воронежцев за 2023 год составила 51 тыс рублей

За прошедший 2023 год в Воронежской области средняя зарплата составила 51718 рублей (по данным за январь-ноябрь). По сравнению с 2022-м реальный размер зарплаты с учетом индекса потребительских цен вырос на 9,2%. Данными поделился Воронежстат.