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На выходных в Уфе пройдут мясные сельскохозяйственные ярмарки

10 и 11 февраля января в Уфе пройдут сельскохозяйственные ярмарки, на которых жители и гости столицы Башкирии смогут приобрести мясо, мясную продукцию, овощи и продукты питания напрямую от производителей.

Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

В субботу торговля развернется на участке дороги по улице Правды от Таллинской до Ухтомского, на площадях возле парка «Волна», перед Дворцом спорта и Дворцом молодежи, а также рядом с домами под номерами 3, 5, 7 и 20 на Рабкоров.

— В воскресенье продолжат работать площадки на улице Правды, перед Дворцом молодежи и две на улице Рабкоров, — сообщает мэрия.

В оба дня ярмарки будут работать семь часов — с 09:00 до 16:00.

Городские власти пригласили к участию в ярмарках всех желающих представить свою продукцию республиканских сельхозтоваропроизводителей.