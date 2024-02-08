На выходных в Уфе пройдут мясные сельскохозяйственные ярмарки

В субботу торговля развернется на участке дороги по улице Правды от Таллинской до Ухтомского, на площадях возле парка «Волна», перед Дворцом спорта и Дворцом молодежи, а также рядом с домами под номерами 3, 5, 7 и 20 на Рабкоров.