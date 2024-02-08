На выходных в Уфе пройдут мясные сельскохозяйственные ярмарки

Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.
В субботу торговля развернется на участке дороги по улице Правды от Таллинской до Ухтомского, на площадях возле парка «Волна», перед Дворцом спорта и Дворцом молодежи, а также рядом с домами под номерами 3, 5, 7 и 20 на Рабкоров.
— В воскресенье продолжат работать площадки на улице Правды, перед Дворцом молодежи и две на улице Рабкоров, — сообщает мэрия.
В оба дня ярмарки будут работать семь часов — с 09:00 до 16:00.
Городские власти пригласили к участию в ярмарках всех желающих представить свою продукцию республиканских сельхозтоваропроизводителей.