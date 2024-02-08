В Волгограде еще 200 семей переедут из аварийного жилья в новостройки

Новые квартиры были приобретены муниципалитетом для жителей Волгограда, проживающих в аварийных домах в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», запущенного Президентом РФ. Как сообщается в мэрии жилье будет передано гражданам из аварийных домов по адресам № 87 на шоссе Авиаторов, № 60 на улице Панферова, № 8 на улице Палласовской, № 22 в поселке 5-й участок и другие. Горожане переселятся в новые здания в Кировском районе.