В Волгограде еще 200 семей переедут из аварийного жилья в новостройки

Новые квартиры были приобретены муниципалитетом для жителей Волгограда, проживающих в аварийных домах в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», запущенного Президентом РФ. Как сообщается в мэрии жилье будет передано гражданам из аварийных домов по адресам № 87 на шоссе Авиаторов, № 60 на улице Панферова, № 8 на улице Палласовской, № 22 в поселке 5-й участок и другие. Горожане переселятся в новые здания в Кировском районе.
Предоставляемое жилье включает в себя готовую отделку, кухонные плиты, сантехнику и газовые котлы. Владельцам квартир из аварийных домов будут передавать их в собственность, в то время как тем, кто проживает по условиям социального найма, будут заключать новые контракты.
Программа переселения жителей из аварийных жилищ является частью 10-летнего комплексного плана развития Волгограда.
Отметим, что с 2019 года уже более 5 тысяч волгоградцев отметили свое новоселье в рамках нацпроекта. В общей сложности, к осени 2025 года примерно 10 тысяч человек из 253 аварийных домов переселятся в новые квартиры.
Напомним, губернатор Андрей Бочаров держит на личном контроле вопрос расселения граждан в новое жилье. С 2014 года он полностью решен по домам, признанными аварийными до 2012 года — это 488 МКД. В новые квартиры переехали более 12 тысяч человек. Продолжается работа по расселению еще 320 домов, где живет около 11,4 тысяч волгоградцев.