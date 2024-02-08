Средняя зарплата выросла в Казахстане

«Рост к соответствующему кварталу 2022 года составил 16,2%, в реальном выражении увеличение — на 5,3%. Медианное значение заработной платы (центральный уровень зарплатного ряда) по оценке в четвертом квартале 2023 года составило 259 463 тенге. Рост среднего размера заработной платы в четвертом квартале обусловлен увеличением фонда оплаты труда за счет дополнительных выплат по итогам года и праздничных премий».