В Керчи построят дом для реабилитированных граждан

Дом будет представлять собой девятиэтажное здание. Там будет насчитываться 72 квартиры. Туда заселятся жители Крыма из числа реабилитированных народов. Строительство ведется между Индустриальным шоссе и улицей Блюхера. Работы выполняются по госпрограмме «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя». На эти цели выделили 351 млн рублей.