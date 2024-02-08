В Керчи построят дом для реабилитированных граждан

К лету 2025 года в Керчи планируют построить дом для людей из числа реабилитированных народов. Об этом сообщает телеканал «Крым 24».
Дом будет представлять собой девятиэтажное здание. Там будет насчитываться 72 квартиры. Туда заселятся жители Крыма из числа реабилитированных народов. Строительство ведется между Индустриальным шоссе и улицей Блюхера. Работы выполняются по госпрограмме «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя». На эти цели выделили 351 млн рублей.
Напомним, в Крыму 13 представителям реабилитированных народов вручили ключи от квартир. Люди получили жилье в Сакском районе. Многие из них ждали этого момента более 20 лет.